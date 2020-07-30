روسيا – لا يزال معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى مستقر، حيث سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 5509 حالات جديدة للوباء مقابل 5475 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى التي تسبب مرض “كوفيد-19″، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.7% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 129 وفاة جديدة جراء الوباء، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (169 وفاة).

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات “كوفيد-19″ التي سجلت في البلاد بـ0.7 بالمائة خلال اليوم الأخير وأصبح 834499 إصابة، بما في ذلك 13802 حالة وفاة و191042 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ3942 حالة نشطة مقارنة مع يوم أمس.

وتماثل 9322 مصابا بـ”كوفيد-19” للشفاء في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 629655 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 27.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، 288 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال 261.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT