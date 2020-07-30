ليبيا – اعتبر السفير الروسيّ في لبنان ألكسندر زاسبكين، أن هناك دائمًا محاولة لاستخدام موضوع الإصلاحات في بعض الدول العربيّة من قبل بعض الأطراف الخارجيّة لتحقيق ​أهدافها في هذه الدول.

الدبلوماسي الروسي أشار في مقابلة مطوّلة مع موقع “النشرة” اللبناني، بحسب وكالة “روسيا اليوم” إلى أنّ هناك تدخلات أجنبيّة لأهداف ذاتيّة في عدد من الدول بما في ذلك في ليبيا وسوريا والعراق.

ولفت إلى أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة من الأنظمة العربيّة، إدراك خطورة هذه التدخلات والاعتراف بضرورة إجراء المصالحات في المنطقة؛ لأن الخلافات بينها في المنطقة مصطنعة باستثناء الخلاف الوحيد الذي يتطلب حلًّا شاملًا وهو النزاع العربيّ الإسرائيليّ والقضيّة الفلسطينيّة”.