ليبيا – اعتبر وزير الصحّة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أن الوضع الوبائيّ المرتبط بجائحة “كورونا” غير مستقرّ على الإطلاق.

عقوب دعا وفقًا للمكتب الإعلاميّ التابع للوزارة إلى التعايش مع الواقع وعدم الاستسلام للهلع والذعر؛ لأنّ أغلب دول العالم عرفت الوباء وتعاملت معه وليبيا جزء من هذه العالم.

وكشف أنّ إجماليّ العيّنات المسحوبة للكشف عن فيروس كورونا في المنطقة الممتدة من امساعد إلى سرت إلى الكفرة وصل إلى 14359عيّنة، ليتبيّن إيجابيّة 189 عيّنة، بينها 73 حالة نشطة، و12 حالة وفاة، فيما تعافى 117 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس الماضي.

كما أشار إلى أنّ بنغازي احتلّت المركز الأول في قائمة المدن الأكثر إصابة بالفيروس في المنطقة من امساعد إلى سرت إلى الكفرة بتسجيلها 92 إصابة، وأجدابيا ثانية بتسجيلها 24 إصابة، فيما سجّلت الجفرة 15 إصابة وبن جواد 14 إصابة، إلى جانب 11 إصابة في البيضاء و10 في الأبيار وخمسة في اهراوة وثماني حالات في طبرق وحالتين في كل من الكفرة وسرت.

ولفت الوزير في الختام إلى أنّ وزارة الصحّة لم تحصل على أرقام خاصّة بفيروس “كورونا” من باقي المدن.