سويسرا – وفقا لشبكة Sky News العالمية تم فتح قضية جنائية بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو الخميس في سويسرا.

وتم تعيين ستيفان كيلر بمنصب المدعي الخاص للتحقيق في المعاملات بين المدعي العام السويسري مايكل لوبر ورئيس المنظومة العالمية لكرة القدم إنفانتينو، وذلك حسب إعلان الهيئة المشرفة على المدعين الفدراليين السويسريين.

وطلب المدعي الخاص كيلر إذنا لبدء إجراءات ضد المدعي العام لوبر، بعد توصله إلى أدلة على سلوك مخالف للقانون متعلق بالاجتماعات السرية.

وسبق ذلك تقديم المدعي العام لوبر، استقالته من منصبه، الأسبوع الماضي، بعد أن أيدت محكمة اتحادية حكما ضده على خلفية تحقيقه في تهم فساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” .

وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية أن لوبر أدلى عمدا بتصريحات كاذبة بشأن اجتماعاته السرية مع مواطنه إنفانتينو، رئيس “الفيفا”، وأنه مذنب بانتهاك قواعد واجباته.

يذكر أن إنفانتينو تولى سدة رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في عام 2016 بعد فوزه على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في جولتين من التصويت بزيوريخ، ليحل محل جوزيف بلاتر، الذي أُجبر على الاستقالة من مجلس إدارة كرة القدم العالمية قبل عام بسبب مزاعم فساد.

المصدر: news.sky