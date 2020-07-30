إيطاليا – أفسد كالياري احتفالات يوفنتوس بتتويجه بلقب “الكالتشيو”، وهزمه بهدفين دون رد، الأربعاء، ضمن الجولة 37 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سيطرة يوفنتوس على اللقاء لم تأت بنتائجها، إذ كان هجوم كالياري هو الأنجع عبر تسجيله لهدفين، الأول في الدقيقة 8 بواسطة المهاجم الشاب لوكا غاغليانو، في حين سجل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني ثاني الأهداف عند الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، رفع كالياري رصيده للنقطة 45 في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 83 في صدارة الترتيب.

وفي مواجهات أخرى، انتصر روما على مضيفه تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، وحقق فيورنتينا فوزا كبيرا على بولونيا بأربعة أهداف نظيفة.

الأناضول