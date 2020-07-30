ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس، أنّ الموقف الأمريكيّ الأخير بخصوص ليبيا هو السبب الذي جعل السعوديّة “تتظاهر” برعايتها لأيّ حلّ سلمي في ليبيا، ويمكن أن تلعب هذا الدور من خلال الدعوة إلى التوافق على شخصيّة معيّنة مثل عقيلة صالح حسب قوله.

عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا قال في تصريح لموقع “عربي21″ القطري :” هذا ممكن نظريًّا، لكن واقعيًا لا يمكن أن يحدث إلّا عن طريق الانتخاب أو توافق مجلسي الدولة والنواب، وبذلك لن يكون لأيّ شخصية دعمت الانقلاب على الشرعيّة مكان في أي منصب قيادي، وفقًا لحديثه.

واختتم كرموس حديثه قائلاً : “لا أعتقد أنّ الدول الاقليمية سيكون لهما موقف مغاير إلا الرضوخ لما تقرره أمريكا في الشأن الليبيّ، وسيكون موقف حكومة الوفاق بمساندة تركيا أقوى وسنتجاوز هذه الأزمة بحل سلميّ ديمقراطيّ نسبيا”.