الهند – أعلنت الهند وأوكرانيا وأستراليا اليوم الخميس، عن تسجيل أرقام قياسية للإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية عن تسجيل 52123 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 48513 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة مليون وأكثر من 583 ألف حالة.

وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 34968 بعد تسجيل 775 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 32553 مريضا ليصل مجموع المتعافين إلى مليون و20582 شخصا.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة المتعافين بلغت 64,44%، ونسبة الوفيات 2.21%، والحالات النشطة 33,35%.

وفي أوكرانيا، قال مجلس الأمن والدفاع الوطني إن البلاد سجلت اليوم الخميس رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1197 حالة جديدة.

وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 68794 حالة، منها 1673 حالة وفاة و38154 حالة تعاف.

وفي أسترليا، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس، أن البلاد شهدت الأربعاء 13 حالة وفاة بكورونا في أكبر حصيلة يومية حتى الآن، إضافة إلى أعلى عدد للإصابات الجديدة بلغ 750 حالة، معظمها في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان وعاصمتها ميلبورن.

بذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة في أسترليا إلى 16298 إصابة و189 وفاة منذ بداية الجائحة.

المصدر: RT