ووفقا لـ”سكاي سوبرتس”، فقد توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع مدافع بورنموث، الهولندي نايثان آكي، مقابل 45 مليون يورو.

وعانى السيتيزنز من مشاكل دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى إصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي، واضطر مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

وكان آكي انضم إلى بورنموث قادما من تشلسي عام 2017 وأعلن أكثر من ناد رغبته في التعاقد معه، لا سيما بعد سقوط بورنموث إلى مصاف الدرجة الأولى.

وكان آكي الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، قد غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في الدوري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ليستر سيتي 4-1 في الدوري المحلي.

ومن ناحية أخرى، قال موقع “سكاي سبورتس” إن مانشستر سيتي على بعد خطوة من التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، فيران توريس، لتعويض انتقال الجناح الألماني ليروي ساني.

ومن المتوقع أن يتم “السيتيزينس” صفقة انتقال توريس، نجم فالنسيا الذي لا يتجاوز الـ20 عاما، والذي رفض عروض عدة من كبار أوروبا للعب مع بيب غوارديولا.