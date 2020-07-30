سوريا – أفاد مسؤول حكومي أمريكي كبير، أمس إن واشنطن فرضت عقوبات بموجب “قانون قيصر”، على شخص و9 كيانات ساعدوا في تمويل “حملة الرعب” التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد، حسب تعبيره.

وصرح المسؤول الحكومي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن “رجل أعمال وشركات يطورون مشروعات في دمشق على أراضي النازحين”.

وشدد على أن “واشنطن ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب”.

وتابع قائلا: “أمريكا ستفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يجري معاملات مع نظام الأسد”.

ووجه المسؤول الحكومي تحذيرا للمستثمرين في الشرق الأوسطـ، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستبدأ بالتحرك لمنع تدفق استثمارات إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: رويترز