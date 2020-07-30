جنيف – تحدث باك كيدونغ ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام، عن نتائج دراسة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه مؤخرا في مدينة دا نانغ الفيتنامية.

وقال كيدونغ، في حديث نقله موقع VnExpress: “لم يتغير انتشار وشدة المرض. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن هذه الطفرات في الفيروس تتسبب في زيادة أو نقصان في عدوانية وضراوة الفيروس (قدرته على التسبب في إصابة وموت الكائن الحي)، وكذلك في ظهور أعراض أقوى وأكبر للمرض لدى المصابين”.

في وقت سابق، أعلنت سلطات مدينة دا نانغ عن تفشي مرض كوفيد-19 هناك، ووفقا لها يجري الحديث عن نوع “عدواني” من الفيروس الذي يؤدي بسرعة إلى حالات خطيرة. وتقول السلطات، إن اثنين من بين كل 4 مصابين، يحتاجان لأجهزة تهوية الرئتين. وحتى الآن تم تسجيل ما مجموعه 42 إصابة بهذا النوع من الفيروس، 37 حالة في دا نانغ.

وتسبب ذلك، بإثارة قلق جدي في فيتنام، وتم منع الدخول والخروج من المدينة، وباشر العلماء بدراسة النوع الجديد من الفيروس.

الفيروس الفيتنامي، يشبه الفيروس الذي انتشر حول العالم في يوليو. الحديث عن طفرة D614G، التي بسببها وقع حوالي 70 بالمائة من الإصابات في العالم، وفي أوروبا – 100 بالمائة تقريبا، وتتميز هذه الطفرة بسمية قوية.

المصدر: KP.RU