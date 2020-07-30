موسكو: ألمانيا يمكن أن تستفيد من انسحاب جزء من القوات الأمريكية

موسكو: ألمانيا يمكن أن تستفيد من انسحاب جزء من القوات الأمريكية

فيينا – أعرب ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، عن اعتقاده بأن ألمانيا يمكن أن تستفيد من انسحاب جزء من القوات الأمريكية من أراضيها.

وقال أوليانوف، إن انسحاب جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا، ربما سيجلب الفائدة لبرلين من الناحية السياسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في تغريدة على “تويتر”: “يفسر بعض المراقبين انسحاب 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، على أنه عقاب لبرلين. لماذا ؟ لا يوجد أي خطر يهدد ألمانيا. لذلك لن يؤثر هذا الانسحاب على الوضع الأمني. من المرجح سياسيا أن تستفيد ألمانيا من ذلك”.

وأشار أوليانوف، إلى أن قرار الإدارة الأمريكية بإعادة نشر جزء من القوات، يمكن أن يؤثر فقط على الوضع الاقتصادي في المناطق الواقعة حول القواعد العسكرية الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن الأربعاء، عن انسحاب 11.9 ألف جندي أمريكي من ألمانيا: 6.4 ألف سيعودون إلى بلادهم، وسيعاد نشر 5.6 ألفا في إيطاليا وبلجيكا.

وسيبقى في ألمانيا، 25 ألف عسكري أمريكي، كحد أقصى. ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن سبب خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، يعود إلى أن برلين، لا تنفق المال الكافي للحفاظ على قدرة الناتو الجماعية في مجال الدفاع.

المصدر: تاس