ليبيا – أكّد وزير الخارجيّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان أمس الأربعاء أنّ الحلّ الليبيّ – الليبيّ هو ما ينهي الاقتتال والتدخّل الأجنبيّ.

بن فرحان وأثناء لقائه نظيرَه المغربيّ ناصر بوريطة في مقر وزارة الخارجيّة المغربية في الرباط ووفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة قال: “قلقون من تأثير الوضع في ليبيا على الأمن الإقليميّ العربيّ”، مشدّدًا على أنّ هناك توافقًا وانسجامًا في رؤى البلدين في المنطقة ضدّ التدخّل الأجنبيّ وتحديات الإرهاب.

ومن جانبه، قال وزير الخارجيّة المغربيّ: “نحن قلقون بشأن ما يجري في ليبيا”، مؤكّدًا أنّ الحلّ في ليبيا يجب أن يكون سياسيًا والتدخّل العسكريّ الأجنبيّ يصعّب الوضع.

وأضاف: “الليبيون قادرون لإيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم”، مشيرًا إلى أنّ المغرب لن يقدم لليبيين وصفة جاهزة ولكن فضاء لإيجاد حلّ، مؤكّدًا أنّ الوضع في ليبيا خطر على الأمّة العربيّة.

وتابع: “على الليبيين أن يجدوا توافقًا، والمغرب مستعدّ للتعاون مع الليبيين، فالتضامن العربي في ليبيا ضروريّ”.