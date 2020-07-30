إسرائيل – ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن جنود الجيش الإسرائيلي الذين تصدوا لعناصر من “حزب الله” تسللوا إلى إسرائيل الاثنين، تلقوا أمرا بعدم قتلهم، وذلك في محاولة للحد من التوترات على الحدود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الحادث اليوم الخميس، أن الجيش لم يكن يريد قتل المتسللين داخل الأراضي الإسرائيلية حيث سيضطر لاحتجاز جثثهم، مما كان سيدفع “حزب الله” للرد بإطلاق صواريخ عبر الحدود.

وقال مصدر: “إذا أطلق حزب الله الصواريخ واستهدف المدنيين إلى جانب الجنود، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد وسنجد أنفسنا في حالة حرب”.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن خلية لـ”حزب الله”، تضم ما بين ثلاثة وخمسة مسلحين، عبرت الحدود ودخلت بضع مئات من الأمتار إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن تفتح قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم ليعودوا أدراجهم إلى الأراضي اللبنانية.

وقال المصدر إن ” الإرهابيين الذين شوهدوا في فيديو وهم يحملون السلاح، قد عبروا الحدود، وأضاف: “إنهم كانوا يعرفون مكان تواجدهم”، مشيرا إلى أنهم كانوا على بعد أمتار من موقع “غلاديولا” التابع للجيش الإسرائيلي عندما اشتبكت معهم قواته.

وذكرت صحيفة “معاريف” أنه تم رصد أفراد الخلية وهم يتحركون ببطء نحو إسرائيل وأنهم كانوا تحت المراقبة لعدة ساعات قبل أن يعبروا إلى إسرائيل ويواجهوا الجيش، الذي أطلق النار باتجاههم لإعادتهم إلى لبنان حيث التقطتهم سيارة كانت بانتظارهم.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن لدى الجيش تسجيل فيديو للهجوم تم تصويره “من عدة زوايا”، بما في ذلك لقطات تظهر أفراد الخلية وهم يتسلقون تلا في مزارع شبعا. ومن المرجح أن ينشر الجيش الفيديو في الأيام القادمة.

وسبق أن نفى “حزب الله” الرواية الإسرائيلية ومزاعم وقوع مثل هذا الهجوم، متعهدا بالانتقام لمقتل أحد عناصره في غارة جوية إسرائيلية في سوريا الأسبوع الماضي.

المصدر: “جيروزاليم بوست”