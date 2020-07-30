إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، رسميا عن قميصه الأساسي للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

ونشر الموقع الرسمي ليوفنتوس فيديو ترويجيا للقميص الجديد، والذي ظهرت من خلاله مجموعة من لاعبي الفريق الأول، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا والهولندي ماتياس دي ليخت.

واستعاد يوفنتوس في قميصه الجديد، تصميمه التاريخي والذي يتميز باللونين الأبيض والأسود بشكل طولي، مع إضافة اللون الذهبي في بعض التفاصيل، مثل الشركة الراعية والشركة المنتجة للقميص وشعار “السيدة العجوز”.

يذكر أن يوفنتوس توج بلقب “الكالتشيو” مبكرا قبل جولتين من نهاية المسابقة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه.

المصدر: وكالات