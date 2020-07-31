كوريا ج – اتفقت كوريا الجنوبية وإيران على تشغيل “مجموعة العمل الكورية-الإيرانية ” الخاصة بالتجارة الإنسانية وذلك على خلفية خلاف بشأن تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

ووفقا لوزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، اتفق البلدان على عقد الدورة الأولى لمجموعة العمل الكورية الإيرانية عبر اتصال مرئي، وانعقد الاجتماع في 29 يوليو الجاري.

ومن المخطط أن تجري من خلال مجموعة العمل هذه مسألة تصدير المنتجات الإنسانية ومنها المستلزمات الطبية إلى إيران.

وسبق أن أعرب الجانب الإيراني في الاجتماع السابق عن نية بلاده في شراء مستلزمات طبية بقيمة ما يعادل مئات الملايين من الدولارات من كوريا الجنوبية.

ويخطط الجانب الكوري لتوسيع التعامل التجاري في السلع الإنسانية في حدود لا تخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وجاء الاتفاق في الوقت الذي ظهرت فيه قضية استرجاع قيمة النفط الإيراني المصدر إلى كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن المبلغ، الذي تطالب الحكومة الإيرانية باسترجاعه هو حوالي 7 مليارات دولار.

المصدر: “يونهاب”