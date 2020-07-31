إنجلترا – نفى تشيلسي بشدة المزاعم التي لحقت بمديرة النادي مارينا جرانوفسكايا في ملف التعاقد مع كاي هافرتس صانع ألعاب باير ليفركوزن، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أنه تم اتهام مديرة تشيلسي بالطلب من عملائها في ألمانيا العثور على العيوب ونقاط الضعف المحتملة في فريق التفاوض بباير ليفركوزن، وذلك من أجل تخفيض قيمة هافيرتز، ووصف تشيلسي المزاعم بأنها “تلفيق كامل”.

وانتشرت شائعات بأن مديرة البلوز كانت تتحدث إلى جهات في ألمانيا، بحثا عن معلومات حول رودي فولر وفرناندو كارو، اللذين في مقدمة فريق المفاوضات بين باير ليفركوزن وتشيلسي.

وأنكر تشيلسي الادعاءات بصرامة، وأصر على أن جرانوفسكايا وهي الشخص الأكثر ثقة لمالك النادي رومان إبراهيموفيتش تتعامل مع انتقال اللاعب بأقصى درجات الاحتراف.

ويرفض باير ليفركوزن التخلي عن كاي هافيرتز بأقل من 100 مليون يورو، ولكن تشيلسي يرغب في تخفيض هذه القيمة، نظرا لسعيه إلى إبرام صفقات أخرى بخط الدفاع، وفي مركز حراسة المرمى.

المصدر: independent