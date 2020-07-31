وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. ويوم الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز.

وربح الخام الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو تموز، بحسب “رويترز”.

ويمضى برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في أبريل نيسان حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام.