بروكسل – مدد الاتحاد الأوروبي امس العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لعام واحد، ردا على مواصلتها تطوير أسلحة نووية وصواريخ بالستية.

وتضم القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، 9 كيانات و57 شخصا يمنع عليهم السفر إلى أوروبا، إضافة إلى تجميد أرصدتهم في بنوكها.

وتمت المصادقة على القائمة، وستنشر في الصحف الرسمية لدول الاتحاد الجمعة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، بالمساهمة في برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وأسلحة دمار شامل أخرى تطورها بيونغ يانغ.

وقال مجلس الاتحاد إن “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الشمالية، هي الأكثر صرامة بين عقوبات الدول”.

وأضاف: “الاتحاد أدمج قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووضع نظام عقوباته الخاص تجاه كوريا الشمالية، بما يكمل العقوبات التي تبنتها الأمم المتحدة”.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على 80 شخصا و75 كيانا.

المصدر: “الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي”