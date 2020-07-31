الولايات المتحدة – أكد بيتر هينام مدير برامج البحوث الدفاعية الواعدة في البنتاغون إن العمل جار في الوزارة بمجال إنشاء ضمادات “ذكية”، ومهابط متنامية للمروحيات، وجهاز يستخرج مياه الشرب من الهواء الجاف.

وأكد في مؤتمر صحفي على الإنترنت امس أن التكنولوجيا الحيوية إحدى الأنشطة ذات الأولوية في القسم الموكل إليه.

وقال هينهام: “عندما أتحدث اليوم، عن التكنولوجيا الحيوية المستخدمة في المجالات والأهداف الميدانية، فإني أقصد مهابط المروحيات التي يمكن تنميتها وبالتالي عن العبء اللوجستي الذي لم يعد موجودا”.

ولم يحدد هينهام، بالضبط كيف تبدو عملية إنشاء مهبط هليكوبتر المذكور، بل فقط أشار إلى “أننا لا نتحدث عن استخدام المعدات الثقيلة وصب الأسمنت”.

وأوضح هينهام أن الطريقة، تسمح فقط برش خليط محدد “على الحصى أو الرمل أو على أي أرضية موجودة، وفي غضون أيام قليلة يظهر موقع هبوط في مكانه”.

ويجري العمل كذلك حاليا، لتصميم وإنتاج جهاز يستخدم طاقة قليلة جدا، يمكنه سحب مياه الشرب، حتى من الهواء الجاف”.

المصدر: تاس