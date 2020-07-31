إنجلترا – قد تكون الجوازات الطبية الحل لعودة المشجعين إلى مدرجات ملاعب أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم المقبل.

وكتب المدير التنفيذي لرابطة “بريميرليغ” ريتشارد ماسترز الجمعة في صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أن الخطوة التالية الآن هي حل لغز المشجعين وعودتهم إلى الملاعب.

وينطلق موسم 2020-2021 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 12 سبتمبر في ظل شكوك بإمكانية اللعب أمام المشجعين، لكن ماسترز شدد على أنه يتم النظر بكل ما هو ممكن لإعطاء الجمهور فرصة مشاهدة الفرق في أرضية الملعب.

وقال ماسترز إن هناك مجموعة عمل تدرس الحلول العملية، وتعمل مع هيئة سلامة الملاعب الرياضية والخبراء الطبيين، مع “إجراء استشارات واسعة النطاق مع المشجعين”.

وأوضح: “نحن أيضا على استعداد لرؤية كيف يمكننا دعم تطوير الجوازات الطبية (كلينيكل باسبورتس) وهو نظام يستند إلى تطبيق يراعي جميع العوارض والعوامل المساهمة الأخرى لـ”كوفيد-19” بالإضافة إلى إجراءات أخرى”، بحسب ما كتب في “ذا تايمز”.

وأفاد ماسترز بأن رابطة الدوري تسعى للعمل مع المجالس المحلية في ما يتعلق بوسائل النقل، وتنظيم توقيت الدخول، إلى فحص درجة الحرارة وخدمة الطعام والشراب في مكان الجلوس للمشجعين.

وقال ماسترز الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2018، إن إعادة المشجعين إلى الملاعب أمر حيوي ليس فقط لفرقهم في أرضية الملعب، لكن لأسباب متنوعة أيضا.

وتأتي مقالة ماسترز في أسبوع تتحضر خلاله المملكة المتحدة لحضور عدد محدود من المشجعين في أحداث رياضية عدة، مثل بطولة العالم للسنوكر التي تنطلق الجمعة بحضور مئات المشجعين في ملعب مقفل، أو مهرجان “غلوريوس غودوود” لسباق الأحصنة الذي سمح بحضور أربعة آلاف مشجع ليوم السبت.

المصدر: “أ ف ب”