فرنسا – بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان امس في باريس، العلاقات الثنائية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان على “تويتر” إلى أن “الوزيرين ناقشا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة”.

وأضافت: “تطرق الوزيران إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الأمن والاستقرار فيها”.

وعبر وزير الخارجية السعودي أمس الأربعاء، عن قلق بلاده تجاه التدخلات الأجنبية في ليبيا، قائلا: “الحل لا بد أن يكون ليبيا ـ ليبيا، وهي قناعة لدى كافة الدول العربية”.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الدول العربية لتحقيق هذا الحل الليبي ـ الليبي، مؤكدا أن “السعودية تعتبر الأمر أولوية، وتسعى إلى تحقيقه لضمان إنهاء التدخلات الخارجية والاقتتال الميداني وحماية ليبيا والليبيين من آثار الإرهاب والأطماع الأجنبية”.

المصدر: “وزارة الخارجية السعودية – تويتر”