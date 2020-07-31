الأردن – ناشد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة الأردنيين، الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية.

وكتب العضايلة على “تويتر”: “عيد أضحى مبارك على شعبنا وقيادتنا وأمتناـ وحجا مبرورا. أعاد الله هذه الأيام المباركة علينا جميعا بصحة وأمان وسلام وقد تجاوزنا شر هذا الوباء”.

وأضاف: “أناشد جميع الأهل والأحبة الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية، حماكم الله”.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغت 1191 حالة.

المصدر: “وكالات أردنية”