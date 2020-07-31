ليبيا – قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة في بيان له التهاني لكافة أبناء الشعب الليبي والشعوب العربية والإسلامية بخالص وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يعيد هذا العيد على البلاد وشعبها وسائر بلاد المسلمين بالخير واليُمن والبركات .

المستشار صالح دعا في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه كافة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفتن وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي إعتبار من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وعزتها ورفعتها.

وأضاف :” وأدعوكم جميعاً إلى العفو والصفح والتسامح والتآخي والعمل بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ، كما أدعو كافة أبناء شعبنا العظيم إلى وحدة الصف والتكاتف للتصدي لكافة الأخطار الُمحدقة ببلادنا من أجل عودة الأمن والإستقرار وبدء مرحلة البناء والإعمار ولنتجاوز معاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلادنا وشعبنا الذي عانى بها كثيراً طيلة سنين مضت”.

واختتم قائلاً :” وندعو الله عز وجل أن نتجاوز هذه المحنة ونتطلع بأن يكون العام القادم عامٌ ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالأمن والإستقرار ونتجاوز فيه جميع خلافاتنا ويتحقق توافق حقيقي دون إقصاءٍ أو تهميش لأحد ، يُفضى إلى وحدة مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُلبي إحتياجات ومطالب شعبنا بالعيش الكريم وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لينعم شعبنا بثرواته وخيرات بلاده”.