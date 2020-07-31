فلسطين – تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى.

وشدد عباس أثناء الاتصال على ضرورة الثبات على موقف وطني موحد لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق خلف المواقف المعلنة التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني.

وأعلنت حركة “حماس” بأنه تم خلال المكالمة استعراض التطورات السياسية التي تمر بها فلسطين، وتم التأكيد على الموقف الموحد “برفض صفقة القرن وخطة الضم وأي مساس بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والعودة”.

المصدر: وكالات