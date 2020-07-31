إنجلترا – ظهر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في صورة مع عارضة الأزياء البريطانية هنا راسخ أثناء زيارته قلعة ويندسور في مقاطعة بيركشاير البريطانية.

وشاركت عارضة الأزياء الحسناء الصورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على “إنستغرام”.

من جهة أخرى، هنأ نجم ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، متابعيه والمسلمين بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “عيد أضحى سعيد على الجميع، وكل عام وأنتم بخير”.

يذكر أن صلاح الذي انضم إلى “الريدز” صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، اكتفى بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي “البريميرليغ” هذا الموسم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.

المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي