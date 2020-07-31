بروكسل – كشفت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا قياسيا بلغ 12.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2020، وذلك في ظل أزمة كورونا.

جاء ذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات ​”يوروستات​”، وتعد هذه النتيجة الأدنى منذ بدء التسجيل في 1995.

وشهد اقتصادا ألمانيا وفرنسا انخفاضا حادا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1%، والاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8%.

أما فيما يتعلق بأداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل، فأظهرت البيانات أنه تراجع في الربع الثاني من 2020 بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وبنسبة 11.9% على أساس فصلي.

المصدر: “نوفوستي”