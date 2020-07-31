الصين – تصدرت شركة “هواوي” الصينية لأول مرة سوق مبيعات الهواتف الذكية وتقدمت على شركتي”آبل” الأمريكية و”سامسونغ” الكورية الجنوبية.

وأشارت شركة Canalys في تقرير نشرته يوم 30 يوليو إلى أن “هواوي” الصينية باعت في الفترة ما بين أبريل ويونيو 55.8 مليون هاتف ما يزيد بنسبة 5% عما هو عليه في الفترة نفسها العام الماضي.

وجاء في التقرير أن مبيعات الهواتف الذكية التابعة لـ”هواوي” الصينية كانت ترتفع تدريجيا بدءا من عام 2015 في الوقت الذي انخفضت مؤشرات “سامسونغ” بنسبة 30% وبلغت 53.7 مليون هاتف ذكي.

بينما أشار المحللون في Canalys إلى أن 70% من مبيعات الشركة الصينية تعود إلى السوق الصينية. وأما أوروبا فتشغل فيها “هواوي” المرتبة الثالثة فقط بعد “سامسونغ” و” آبل”.

وقال المحللون إن الزعامة في السوق الصينية ستكون غير كافية للاحتفاظ بالزعامة العالمية بعد بدء الاقتصاد العالمي في الخروج من الكساد.

يذكر أن مجلة “فوربس” كانت قد حددت أغلى الماركات العالمية في العالم الرقمي حيث تحتل “آبل” الأمريكية المرتبة الأولى على مدى 10 أعوام على التوالي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا