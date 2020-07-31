واشنطن – أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم، إن بلاده تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو 2021.

وأضاف بومبيو خلال جلسة استماع في الكونغرس: “لقد قلصنا قواتنا هناك للنصف، ونعتزم مواصلة تقليصها… لقد عقدنا اتفاقا وسنسحب قواتنا من هناك. أعتقد أن هذا سيحدث بحلول شهر مايو من العام القادم”.

يذكر أنه في أواخر فبراير، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة على اتفاق سلام، هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء الحوار بين الأفغان في مارس، بعد صفقة لتبادل الأسرى.

المصدر: سبوتنيك