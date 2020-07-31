الكويت – تلقى ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اتصالا من أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بشأن صحة أمير البلاد صباح أحمد الجابر الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” بأن الشيخ نواف اطمأن خلال الاتصال على صحة الأمير صباح الذي يتلقى الآن العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في بلاده في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتابعت الوكالة: “كما نقل معاليه تحيات سموه، رعاه الله، لسمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، وللشعب الكويتي وللمقيمين وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وتولى ولي العهد الكويتي في وقت سابق من اليوم بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، بعد دخول الأخير المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وأكد الديوان الأميري خضوع الأمير البالغ من العمر 91 عاما لعملية جراحية ناجحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها.

وغادر الأمير إلى الولايات المتحدة لـ”استكمال العلاج” الخميس الماضي، وذكرت سلطات البلاد الاثنين الماضي أنه في حالة مستقرة.

وكان الأمير صباح الذي يقود بلاده منذ عام 2006 قد خضع لعلاج في مستشفى بالولايات المتحدة، خلال زيارة رسمية العام الماضي، بعد أن تعرض لمشاكل صحية في أغسطس وعاد إلى بلاده في أكتوبر.

المصدر: كونا + وكالات