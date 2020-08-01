ليبيا – حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها.

الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري طالب في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” الدول التي يمكن أن تقتربطائراتها أو سفنها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية بالتنسيق مسبقًا للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

يشار إلى أن هذا التحذير يأتي في وقت تستمر فيه الطائرات والسفن التركية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى مصراتة وطرابلس وقاعدة عقبةبن نافع الجوية (الوطية) في خرق واضح لقرار حظر السلاح إلى ليبيا.