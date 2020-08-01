الولايات المتحدة – أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، امس تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول 2020، بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 2076 طنا، بضغط تضرر طلب المستهلكين بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المجلس في تقريره الشهري اليوم، أن انخفاض الطلب على المعدن النفيس خلال الربع الثاني من العام، كان أكبر بنسبة 11 بالمئة إلى 1015.7 طن.

وحسب التقرير، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قياسية، خففت وطأة تراجع طلب المستهلكين خلال النصف الأول.

كانت الاستجابة العالمية من جانب البنوك المركزية والحكومات، سواء بخفض الفائدة أو ضخ السيولة الضخمة، قد دفعت الصناديق المتداولة إلى تغذية تدفقات قياسية قدرها 734 طنا، ليرتفع إجمالي حيازتها إلى 3621 طنا.

وذكر التقرير أن هذه التدفقات ساعدت على رفع أسعار الذهب المقومة بالدولار، بنسبة 17 بالمئة خلال النصف الأول، بينما بلغت الزيادة 10 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتراجع الطلب على المجوهرات في النصف الأول بنسبة 46 بالمئة على أساس سنوي، إلى 572 طنا، حيث ظلت الأسواق في حالة من الإغلاق، بجانب ارتفاع الأسعار والضغوط على الدخل المتاح للأسر.

كما تراجع الطلب على الذهب المستخدم في التكنولوجيا بنسبة 13 بالمئة خلال النصف الأول، إلى 140 طنا، بعد أن انهار طلب المستهلك النهائي على الإلكترونيات.

وتابع التقرير: “تباطأ شراء البنوك المركزية مرة أخرى في الربع الثاني، على الرغم من أن المقارنة سجلت رقما قياسيا في الربع الثاني من 2019”.

الأناضول