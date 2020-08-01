إيطاليا – ضمن شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، تتويجه بلقب هداف “الكالتشيو” بعد استبعاد منافسه الوحيد، البرتغالي كريستسانو رونالدو عن قائمة فريقه المشاركة أمام روما.

ويتصدر إيموبيلي قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن مطارده رونالدو صاحب الـ31 هدفا.

وتختتم اليوم وغدا منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” موسم 2019- 2020، حيث تلعب مباريات الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

ويستضيف اليوم السبت، يوفنتوس “بطل المسابقة” ضيفه روما، فيما يحل لاتسيو (الرابع) ضيفا على نابولي.

وتأكد غياب رونالدو عن مباراة فريقه بعد أن أعلن ماوريسيو ساري مدرب “السيدة العجوز” قائمة فريقه التي ستواجه “ذئاب روما”، وخلت القائمة من اسم النجم البرتغالي.

وذكرت العديد من التقارير أن ساري فضل إراحة رونالدو ليكون في أتم الجاهزية لمواجة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في الـ7 من أغسطس الجاري.

وبغياب رونالدو اليوم، ضمن شيرو إيموبيلي البالغ 30 عاما لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الجاري للمرة الثالثة في مسيرته، كما ضمن تتويجه لأول مرة بجائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية والتي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

المصدر: RT