حدث في مثل هذا اليوم.. الهدف الأول والفوز الأول لمنتخب سوريا

حدث في مثل هذا اليوم.. الهدف الأول والفوز الأول لمنتخب سوريا

سوريا – سلطت صحيفة “الوطن” السورية على حدث تاريخي لمنتخب سوريا بكرة القدم حدث في مثل هذا اليوم 1 أغسطس قبل 47 عاما، ضمن الدورة العربية التي جرت وقتها في الإسكندرية.

التقى منتخب سوريا مع نظيره الأردني في افتتاح مباريات المنتخبين ضمن الدورة العربية بنسختها الأولى 1953 والتي حل فيها منتخب سوريا وصيفا، بعد الخسارة أمام منتخب الفراعنة المضيف.

مشاركة المنتخب السوري حملت ذكرى الهدف الأول والفوز السوري الأول، إضافة لحفاظه على نظافة شباكه للمرة الأولى دوليا.

وحمل الهدف الدولي الأول لسوريا توقيع اللاعب مظفر عقاد في المباراة التي انتهت 3-1 لمصلحة منتخب بلاده.

وشارك في تلك النسخة من الدورة العربية 6 منتخبات بما فيها الدولة المنظمة مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين وليبيا.

المصدر: “صحيفة الوطن السورية”