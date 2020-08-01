اليابان – سجلت العاصمة اليابانية طوكيو زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 472 حالة، اليوم السبت.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي يرتفع فيه عدد الإصابات في طوكيو بأكثر من 450 حالة.

وفي وقت سابق صرحت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكيه، بأن المدينة قد تعلن حالة طوارئ خاصة بها، فيما تقول الحكومة المركزية إنه لا حاجة بعد لفعل ذلك على المستوى الوطني رغم الزيادة القياسية في عدد من المدن اليابانية.

وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في اليابان نحو 37 ألف إصابة، وتجاوزت حصيلة الوفيات ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: رويترز