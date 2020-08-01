روسيا – شهدت روسيا استقرارا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم السبت مقابل 5482 أمس الجمعة، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 161 أمس إلى 95 اليوم.

بذلك ارتفعت حصيلة حالات الإصابة في البلاد إلى 845443، منها 14058 حالة وفاة، حسما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي الصادر اليوم السبت.

وحسب التقرير، فإن إجمالي المتعافين وصل إلى 646524 بعد تماثل 8114 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة إلى 184861.

وذكر التقرير أن 24,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

ورصدت السلطات الصحية في العاصمة موسكو 690 إصابة و13 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقابل 695 إصابة و14 وفاة في اليوم السابق، لتصبح الحصيلة 242049 إصابة و4473 وفاة.

وبتعافي 1413 شخصا خلال اليوم الماضي ارتفع مجموع حالات الشفاء في المدينة إلى 180581.

المصدر: RT