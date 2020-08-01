كوريا الجنوبية تعتقل متورطا بنشر 36% من عدد الإصابات بكورونا في البلاد

كوريا الجنوبية تعتقل متورطا بنشر 36% من عدد الإصابات بكورونا في البلاد

كوريا ج – اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت مؤسس طائفة مسيحية سرية بسبب ما قيل عن إخفائه معلومات مهمة لرصد طرق انتقال فيروس كورونا ومخالفات أخرى.

ولي مان-هي هو رئيس كنيسة “شينتشيونجي” اليسوعية المرتبطة بأكثر من 5200 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية أو في 36% من مجمل حالات الإصابة في البلاد.

ويقول الادعاء إن لي البالغ من العمر 89 عاما تآمر مع زعماء آخرين للطائفة لحجب معلومات عن السلطات خلال ذروة تفشي الفيروس بين أتباعه الذين يتجاوز عددهم 200 ألف شخص.

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إنه قيل إن لي، الذي وصف فيروس كورونا بأنه من “عمل الشيطان” أخفى تفاصيل بشأن أعضاء طائفته وأماكن اجتماعهم مع محاولة السلطات تتبع طرق انتقال العدوى في فبراير.

وأضافت أنه يشتبه أيضا باختلاس لي نحو 5,6 مليار وون (4.7 مليون دولار) من أموال الكنيسة من بينها نحو خمسة مليارات وون لبناء معتكف.

وقالت الطائفة في بيان إن لي كان قلقا من مطالب الحكومة الحصول على البيانات الشخصية للأعضاء، ولكنه لم يحاول مطلقا إخفاء أي شيء.

المصدر: “رويترز”