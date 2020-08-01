مرتضى منصور يرد على المشككين حول عودة الثنائي المغربي إلى الزمالك

مرتضى منصور يرد على المشككين حول عودة الثنائي المغربي إلى الزمالك

مصر – أعلن نادي الزمالك المصري عن الوصول المرتقب لنجمي الفريق الأول لكرة القدم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة غدا الأحد، قادمين من المغرب.

وعلق مرتضى منصور، رئيس نادي “القلعة البيضاء”، على عودة الثنائي المغربي وتساءل:”أين المتربصين الذين شككوا في عودة ثنائي الزمالك؟”، مؤكدا على احترافية إدارة الكرة فيالنادي.

وقال منصور: “اعتدنا مثل هذه الحروب والأخبار المغلوطة، والشائعات التي تطول لاعبي الزمالك ومجلس إدارته من آن إلى آخر”.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة من إدارة النادي، برئاسة منصور، ومسؤولي السفارة المصرية فى المغرب لتنسيق عودة الثنائي في ظل توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام فى معسكر الفريق المقرر له غدا استعدادا لاستئناف الدوري، حيث يواجه الزمالك نظيره المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري المصري الممتاز.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”