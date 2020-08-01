الولايات المتحدة – أفاد مسؤولون في ولاية ألاسكا الأمريكية بأن تصادما بين طائرتين في الجو أمس الجمعة أدى إلى مصرع 7 أشخاص من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.

وقالت سلطات ولاية ألاسكا، إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان غاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة، بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت سلطات الولاية، إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سياح من ولاية كارولاينا الجنوبية ومرشدا وطيارا.

وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.

وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.

ووقع آخر حادث تصادم دام في الجو في ألاسكا في مايو عام 2019 قرب كيتشيكان. ولقي 6 أشخاص حتفهم عندما تصادمت طائرتان كانتا تقلان ركاب سفينة سياحية. وتم إنقاذ عشرة ناجين في موقع الحادث.

المصدر: “رويترز”