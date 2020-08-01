واشنطن – أفادت مصادر رسمية رفيعة، إن الولايات المتحدة اقترحت نقل 200 سجين من حركة طالبان إلى منشأة للإقامة الجبرية عقب الإفراج عنهم من سجون كابل، لكسر الجمود الذي يعطل محادثات السلام.

وذكرت المصادر، أن دبلوماسيين أمريكيين كبارا عرضوا هذا الأسبوع على طالبان والحكومة الأفغانية، مقترح وضع مقاتلي طالبان المتهمين بأشد الهجمات فتكا في أفغانستان في منشأة تخضع لإشراف الطرفين.

ويسعى الدبلوماسيون، لإطلاق محادثات السلام في الدوحة وذلك بعد تأجيلها بسبب قضية السجناء.

وتقاوم الحكومة الأفغانية إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من بين نحو خمسة آلاف سجين، تطالب الحركة بإطلاقهم كشرط لبدء محادثات السلام.

وقال دبلوماسي غربي، إن “الأمريكيين وحلفاءهم يتفقون على أنه من غير المعقول السماح لبعض أخطر مقاتلي طالبان بالخروج بحرية… لقد ألقى الأفغان القبض عليهم لارتكابهم أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.

وتتهم الحكومة الأفغانية حوالي 200 من السجناء الأربعمئة المتبقين بتدبير هجمات على سفارات وميادين عامة ومكاتب حكومية، خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

المصدر: رويترز