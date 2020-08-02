أكثر من 10 آلاف شخص في أكبر مظاهرة ضد نتنياهو بالقدس

أكثر من 10 آلاف شخص في أكبر مظاهرة ضد نتنياهو بالقدس

إسرائيل – خرج أكثر من 10 آلاف إسرائيلي للتظاهر امس في ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها أكبر مظاهرة ضد رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الأخيرة.

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة باريس والشوارع المجاورة وسط القدس، وكذلك أمام منزل نتنياهو، مطالبين رئيس الوزراء بتقديم الاستقالة، فيما يتهم المتظاهرون نتنياهو بالفساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وشهدت بعض المدن الأخرى مظاهرات الاحتجاج، حيث شارك المئات في الاحتجاجات بتل أبيب ودعتهم الشرطة للالتزام بالتعليمات الصحية وتجنب الإخلال بالنظام العام.

بالإضافة إلى ذلك تظاهر ما لا يقل عن ألفي شخص أمام مقر نتنياهو في مدينة قيسارية الساحلية.

وبعد منتصف الليل بدأت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين في ساحة باريس، وتمكنت من إخلائها من المحتجين وإعادة فتح الطرق أمام حركة السيارات.

ولم تستخدم الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين، لكنها قامت بإخراجهم من المكان بالقوة.

وأكدت الشرطة توقيف 8 أشخاص في القدس، وعدة أشخاص آخرين بمختلف المناطق التي شهدت الاحتجاجات في وقت سابق.

يذكر أن القدس والمدن الإسرائيلية الأخرى تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية