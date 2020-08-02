أوكرانيا – ذكر موقع “Defense Express” الأوكراني أن شركة Elbit Systems الإسرائيلية تشارك في تحديث الجيل الرابع من مقاتلات “ميغ-29” الأوكرانية.

ووفقا للموقع، الذي قال إن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت هذه المعلومات، فإن التحسينات على الطائرة ستؤدي إلى رفع القدرات القتالية لـ”ميغ-29″ إلى مستوى جديد، حيث سيتم تجهيز المقاتلة بنظام جديد للتحكم في الأسلحة، إضافة إلى رادار محدث على متنها.

قبل شهرين، قامت الطائرة “ميغ-29إم أو2” المطورة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بعملية تدريبية بإطلاق صواريخ موجهة على أهداف أرضية في حقل التدريب في بوفور في مقاطعة فولين غربي البلاد.

قبل عامين، خططت السلطات الأوكرانية لتحويل هذة المقاتلة إلى طائرة هجومية، وزودتها بالأسلحة الموجهة وغير الموجهة، لكن الجانب الروسي حذرها من مغبة مثل هذه المحاولات، وأشارت شركة “ميغ” لإنتاج الطائرات إلى أنه لا جدوى من “تحويل مقاتلة جيدة إلى طائرة هجومية متوسطة الجودة”.

يذكر أن “ميغ- 29” هي طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع دخلت الخدمة لأول مرة في الاتحاد السوفيتي عام 1983.

المصدر: وكالات