فرنسا – تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى المباراة النهائية لبطولة UTS الفرنسية الودية للتنس، بفوزها على التونسية أُنس جابر بثلاث مجموعات دون رد، أمس السبت.

وحسمت الروسية المباراة لمصلحتها بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 16ـ14 و15ـ10 و16ـ10.

وستواجه بافليوتشينكوفا في نهائي بطولة UTS الفرنسية الودية (Ultimate Tennis Showdown) مساء اليوم الأحد، الفرنسية أليز كورنيت الفائزة بدورها في نصف النهائي الثاني على التشيكية بريندا فروهفيرتوفا بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 16-11 و16-10 و13-12.

المصدر: RT