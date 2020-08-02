العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية امس تسجيل 2095 إصابة و64 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أنه “تم فحص 13791 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1014760 نموذجا كما تم تسجيل 1841 حالة شفاء خلال ذات المدة”.

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تجاوز إصابات كورونا اليومية حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى بتسجيل 3346 إصابة جديدة.

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 89275 حالة، والإصابات 126704، بينما وصلت الوفيات إلى 4805.

المصدر: RT