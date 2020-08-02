مصر – أوضحت مصادر مصرية إن وزير خارجية الكويت أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري اليوم أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المقيمين في كل منهما.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها “تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين”.

المصدر: RT