ليبيا – دعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مجلس النواب إلى الالتئام كاملًا في مدينة واحدة واتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد الوطن.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها المشري للشعب الليبيّ بمناسبة ⁧عيد ‬⁩الأضحى المبارك بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وقال في كلمته: “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا العيد نهاية الأحزان، وانقسام الوطن وفرقته. أمامنا فرصة مهمة للمضيّ قدمًا في طريق السلام ونبذ الفرقة والاتحاد من أجل الوطن”.

وتابع: “ندعو إلى التئام مجلس النواب كاملًا في مدينة ليبية واحدة، وندعوه إلى اتخاذ خطوات شجاعة مع المجلس الأعلى للدولة لتوحيد الوطن”.

وأكد أن دعوته للسلام “لا تنبع من ضعف”، مبديًا عزمهم في نفس الوقت على اجتثاث الانقلابيين من جذورهم بحسب قوله.

‏وطالب المشري جميع الليبيين بالتكاتف والتعاون فيما بينهم من أجل إنهاء جميع أزماتهم، مختتمًا كلمته بقوله: “أيّها الشعب الليبي الكريم، أدعوكم دعوة صادقة إلى التعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة وإنقاذ الوطن”.