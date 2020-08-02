ليبيا – بحث وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة أمس السبت مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأزمة الليبية ومساعي الرباط إلى إيجاد حل لها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفيّ أجراه دي مايو مع بوريطة بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون الدوليّ المغربيّة، ووفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وأفاد البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الأزمة الليبيّة ومساعي إيجاد حلّ، لها والتطور المستمر للتعاون والعلاقات بين المغرب وإيطاليا، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك.

ونقل البيان عن دي مايو، “تقدير روما للدور الذي تضطلع به المملكة المغربيّة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية”.