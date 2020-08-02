تعرف على أغلى الأندية الرياضية في العالم

تعرف على أغلى الأندية الرياضية في العالم

الولايات المتحدة – نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية الشهيرة، قائمة بأغلى الأندية الرياضية في العالم، حيث تصدر نادي ريال مدريد الإسباني أندية كرة القدم.

وتواجد 3 أندية كرة قدم في المراكز العشرة الأولى من القائمة، هي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ترتيب أغلى 10 أندية رياضية في العالم:

1- نادي دالاس كاوبويز (كرة القدم الأمريكية) بقيمة 5.5 مليار دولار.

2- نادي نيويورك يانكيس الأمريكي (بيسبول) بقيمة 5 مليار دولار.

3- نادي نيويورك نيكس الأمريكي (كرة السلة) بقيمة 4.6 مليار دولار.

4- نادي لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي (كرة السلة) بقيمة 4.4 مليار دولار.

5- نادي غولدن ستيت واريورز (كرة السلة) بقيمة 4.3 مليار دولار.

6- نادي ريال مدريد الإسباني (كرة قدم) بقيمة 4.24 مليار دولار.

7- نادي نيو إنغلاند باتريوتز (كرة القدم الأمريكية) بقيمة 4.1 مليار دولار.

8- نادي برشلونة الإسباني (كرة قدم) بقيمة 4.02 مليار دولار.

9- نادي نيويورك جيانتز (كرة القدم الأمريكية) بقيمة 3.9 مليار دولار.

10- نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (كرة قدم) بقيمة 3.81 مليار دولار.

المصدر: forbes.com