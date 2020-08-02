“رويترز”: وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 200 ألف

“رويترز”: وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 200 ألف

بيرو – أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن عدد حالات الوفاة في أمريكا اللاتينية جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 200 ألف حالة ليل أمس السبت.

وجاء هذا الإحصاء بعد أن سجلت بيرو وحدها 191 حالة وفاة أخرى بسبب هذه الجائحة.

وكشف أحدث إحصاء لـ”رويترز” اليوم الأحد أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 683767 شخصا توفوا جراء هذا الفيروس التاجي الذي ما زال يشكل وباء عالميا.

وتتصدر البرازيل قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي كورونا في أمريكا اللاتينية، سواء من حيث عدد الإصابات أو حصيلة الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت عن تسجيل 45392 إصابة و1088 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة المصابين عتبة الـ2.7 مليون شخص.

وأشارت بيانات وزارة الصحة التي نشرتها السبت، إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى مليونين و707 آلاف و877 حالة مؤكدة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 93563 شخصا.

المصدر:”رويترز”+RT