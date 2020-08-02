سوريا.. مصدر في مكتب دفن الموتى يكشف حقيقة وجود وفيات كبيرة بكورونا (صور)

سوريا – أكد مصدر في مكتب دفن الموتى في دمشق أن ثمة مبالغات كبيرة فيما يتم تداوله اليوم عن أعداد الوفيات بكورونا.

وحول صورة تداولها ناشطون تظهر زحاما داخل المكتب ومرفقة بمعلومات عن أعداد كبيرة من الوفيات بالفيروس قال المصدر إن ثمة زيادة في عدد الوفيات لكن ليس بالشكل الذي يتم تداوله، والأرقام المتداولة مبالغ فيها جدا، والزحام الذي شهده المكتب اليوم كان بسبب وجود نحو مرافقين مع كل حالة وفاة، من أقاربه وعائلته، ولا يعني أن كل شخص يتابع حالة وفاة واحدة، ويوضح أنه مع كل حالة وفاة هناك ٤ إلى ٥ مرافقين “بسبب إنزال الوفيات في قبور دمشق حسب الورثة لصاحب استحقاق الدفن”

وأضاف أن ثمة مقاعد مخصصة للانتظار ريثما تنتهي الإجراءات المتعلقة بالدفن، إضافة إلى تنظيم دور، إلا أن أغلب الموجودين لا يلتزمون ويفضلون الاقتراب أكثر من النافذة المخصصة لإجراء المعاملة.

وأكد المصدر أن أعداد الوفيات في الواقع تزايدت، لكن ليس بالشكل الذي يتم تداوله، وأشار إلى أن المخول بتقديم أرقام هي وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن المكتب يقوم بدفن جميع المتوفين في اليوم ذاته، ولا يتم تأجيل أي حالة إلى يوم ثان، وأشار إلى أن المكتب يلتزم الإجراءات الصحية المتعلقة بالدفن، وأن الدفن يتم في مقبرة نجها خارج المدينة، وأن ليست هناك شروط خاصة بالقبور ذاتها.

المصدر: RT