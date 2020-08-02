صادرات نفط العراق تتراجع بـ 53 ألف برميل يوميا في يوليو

صادرات نفط العراق تتراجع بـ 53 ألف برميل يوميا في يوليو

بغداد – تراجعت صادرات العراق النفطية خلال يوليو/ تموز الماضي، بمقدار 53 ألف برميل يوميا، على أساس شهري، مع تعزيز بغداد امتثالها لاتفاقية خفض الإنتاج المقرة من جانب تحالف “أوبك +”.

وقالت وزارة النفط في بيان شهري، السبت، إنها صدرت 2.763 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو الماضي، بإيرادات 3.487 مليارات دولار.

وتراجعت الصادرات النفطية من 2.816 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران الماضي، بإجمالي إيرادات حينها 2.861 مليار دولار.

وتحسنت أسعار النفط الخام في يوليو، إلى متوسط 42.7 دولارا للبرميل بالنسبة إلى خام برنت، صعودا من متوسط 39.8 دولارا في يونيو السابق له، نتج عنه ارتفاع في الإيرادات رغم تراجع الإنتاج.

ونقل بيان وزارة النفط عن المتحدث باسمها عاصم جهاد، قوله إن مجموع الصادرات الشهرية في يوليو الماضي، بلغت 85 مليونا و663 ألفا و290 برميلا، بمعدل سعر 40.7 دولارا للبرميل (تسعيرة الخام العراقي).

في أبريل/ نيسان الماضي، توصل تحالف “أوبك +” إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس/ آب الجاري، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا يستمر حتى أبريل 2022.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداته.

الأناضول